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Юго-Восточный Курьер

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Наталья Сергунина: В Москве наградили лауреатов премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа»

Наталья Сергунина: В Москве наградили лауреатов премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа»

На премию было подано более 200 заявок В Москве впервые вручена премия «Арт-платформа». Лауреатами премии Правительства Москвы в сфере исполнительских искусств стали как государственные, так и частные организации и проекты, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

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