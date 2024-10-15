Наталья Сергунина: В Москве наградили лауреатов премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа»

На премию было подано более 200 заявок В Москве впервые вручена премия «Арт-платформа». Лауреатами премии Правительства Москвы в сфере исполнительских искусств стали как государственные, так и частные организации и проекты, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии