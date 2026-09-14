Хозяин мусора. Как «Олерон+» получил весь Забайкальский край, кто контролирует оператора и почему власти терпели его восемь лет

Есть истории, которые начинаются с одной папки документов. А заканчиваются вопросом, который становится неудобным уже для целой системы власти.
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