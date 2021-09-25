«Челси» хочет подписать де Лигта

Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может продолжить карьеру в «Челси», сообщает The Star. По информации источника, лондонцы отказались от идеи приобретения защитника «Севильи» Жюля Кунде, чтобы сосредоточиться на трансфере 22-летнего де Лигта.