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Как ажиотажный спрос населения запускает механизм ослабления рубля

Когда курс национальной валюты начинает резко меняться, на первый план выходит не макроэкономическая статистика, а психология обычных людей.

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