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«Севастополя не сдавать ни в коем случае»!

«Севастополя не сдавать ни в коем случае»!

80 лет назад началась героическая оборона главной базы Черноморского флота …Об этом совещании командования Приморской армии 27 октября 1941 года в степном поселке Экибаш, что в 40 километрах севернее Симферополя, нет следов в военных архивах.

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