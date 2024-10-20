В Минобороны рассказали об ударах по позициям цехов беспилотников ВСУ

Министерство обороны России сообщило, что за сутки нанесло поражение по пунктам временной дислокации иностранных военных в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам их подготовки и запуска в Сумской и Харьковской областях.