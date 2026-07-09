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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Все, включая украинцев, относятся дружелюбно. Спортсмены всегда были вне политики». Чемпионка мира Губайдуллина о допуске россиян с флагом

Чемпионка мира 2017 года по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина  рассказала, что зарубежные спортсмены относятся дружелюбно к россиянам.

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