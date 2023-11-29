Пермяк проехал тысячи километров, чтобы поддержать детей с тяжелыми болезнями

Таким образом он привлекает внимание к подопечным фонда «Дедморозим».Пермский велосипедист-экстремал Григорий Болотов провел 1 000 тренировок, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда «Дедморозим».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии