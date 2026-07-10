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Пятый канал

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Жирная кожа тоже хочет пить: почему отказ от увлажнения в жару — ошибка

Жирная кожа тоже хочет пить: почему отказ от увлажнения в жару — ошибка

Летняя жара способна не только лишить сил, но и заметно изменить внешний вид. Многие замечают, что после нескольких знойных дней лицо выглядит более уставшим, появляются отеки, жирный блеск и тусклый цвет кожи.

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