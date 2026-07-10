Летняя жара способна не только лишить сил, но и заметно изменить внешний вид. Многие замечают, что после нескольких знойных дней лицо выглядит более уставшим, появляются отеки, жирный блеск и тусклый цвет кожи.
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