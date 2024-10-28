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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеймс Харден по ошибке сделал передачу на судью во время матча с «Уорриорз»

Защитник «Клипперс» по ошибке сделал передачу на судью во время матча с «Уорриорз» (112:104). В активе Хардена 23 очка, 7 подборов и 11 передач при 5 потерях.

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