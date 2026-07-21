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ФИФА может запретить всем клубам России регистрировать игроков. Солидарные выплаты при трансферах нужно проводить через счет во Франции – его открыть не получается (Иван Карпов)

У российских клубов могут возникнуть сложности с регистрацией игроков. Ранее ФИФА на своем сайте сообщила, что наложила бессрочный трансферный бан на «Ахмат».

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