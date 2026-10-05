Marshals Boss Defends 'Tragic Outcome' Of Season 2 Premiere: 'We Went Back And Forth About It A Lot'

Marshals returned to CBS on Sunday, but not everyone made it out of the Season 2 premiere alive. Showrunner Spencer Hudnut breaks it all down for TVLine.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым