Мэр Варшавы Тшасковский: Зеленского понесло во время заявления о зерновой сделке

Вице-председатель партии Platforma Obywatelska, мэр Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский перестарался, выступая на Генеральной Ассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, передает телеканал Polsat.
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