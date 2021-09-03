Новости из Китая: запрет видеоигр и ограничение для телекомпаний

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаНовости из Китая: запрет видеоигр и ограничение для телекомпаний Дилетант о политике Я, конечно, женщина просто донельзя толерантная, это знают все.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей СмирновВсё правильно делают.Roman TannenbergКитайцы поступают мудро, поэтому именно за ними - будущее. Они, хоть и не христиане, но библейские уроки поняли и усвоили хорошо, чего не скажешь о Западе.Sergey KorneevКитайцы готовятся управлять Миром. Пока ЭТИ разлагают себя и всех вокруг. Инфантилы не способны оказать сопротивление. Одним словом, молодцы. Всё начинается с Воспитания. Рано или поздно, когда Остальной Мир инфантилизируется, разложится и одебилеет, вернется старый, давно забытый лозунг - ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ. И тогда Западу придёт жопа. Они не будут спешить. Зачем? ЗА НИМИ ВЕЧНОСТЬ.Комментировать
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