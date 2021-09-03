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Новости из Китая: запрет видеоигр и ограничение для телекомпаний

Новости из Китая: запрет видеоигр и ограничение для телекомпаний

Дилетант о политике Я, конечно, женщина просто донельзя толерантная, это знают все.

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Алексей Смирнов
Всё правильно делают.
Roman Tannenberg
Китайцы поступают мудро, поэтому именно за ними - будущее. Они, хоть и не христиане, но библейские уроки поняли и усвоили хорошо, чего не скажешь о Западе.
Sergey Korneev
Китайцы готовятся управлять Миром. Пока ЭТИ разлагают себя и всех вокруг. Инфантилы не способны оказать сопротивление. Одним словом, молодцы. Всё начинается с Воспитания. Рано или поздно, когда Остальной Мир инфантилизируется, разложится и одебилеет, вернется старый, давно забытый лозунг - ВИНТОВКА РОЖДАЕТ ВЛАСТЬ. И тогда Западу придёт жопа. Они не будут спешить. Зачем? ЗА НИМИ ВЕЧНОСТЬ.

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