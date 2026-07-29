Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Панкратов: Литва боится трещины в антироссийском консенсусе ЕС

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил РИА Новости, что действия Литвы, призывающей не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, продиктованы страхом перед любым ослаблением антироссийского консенсуса в Евросоюзе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии