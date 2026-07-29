Панкратов: Литва боится трещины в антироссийском консенсусе ЕС

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил РИА Новости, что действия Литвы, призывающей не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, продиктованы страхом перед любым ослаблением антироссийского консенсуса в Евросоюзе.