Панкратов: Литва боится трещины в антироссийском консенсусе ЕС

Бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов заявил РИА Новости, что действия Литвы, призывающей не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в Европе, продиктованы страхом перед любым ослаблением антироссийского консенсуса в Евросоюзе.
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