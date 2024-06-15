План Сороса в действии. Американцам разрешили не размножаться

Я, конечно, понимаю, что если сейчас в очередной раз начать разговор про "Золотой миллиард", сразу набежит куча тех, кто с пеной у рта начнёт доказывать, что это всё - просто конспирология и досужие домыслы.
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