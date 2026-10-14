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США, Британия и КНР могут вложить в разведку нефти Казахстана 500 млн долларов

США, Британия и КНР могут вложить в разведку нефти Казахстана 500 млн долларов

Казахстан намерен создать международный консорциум по поиску новых нефтяных месторождений с участием американской Chevron, британской Shell и китайских Sinopec и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

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