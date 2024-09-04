Челябинка пыталась незаконно ввезти в Россию кораллы из ОАЭ

В аэропорту Кольцово задержали жительницу Челябинска с 25 кораллами. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, кольцовские таможенники обнаружили в багаже туристки, прилетевшей из Дубая, 25 кораллов.
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