«Я такого еще не видел»: Пригожин застукал жену Валерию за странным занятием в отеле

Валерия раскрыла секрет своей стройной фигуры. Сколько часов в зале проводит 55-летняя народная артистка? Чем она питается и от каких калорийных продуктов так и не смогла отказаться? И за каким занятием Иосиф Пригожин застал супругу в ванной комнате? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».