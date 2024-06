«Симулятор козла» в мультивселенной, Миядзаки зарабатывает респекты, NVIDIA об...

«Симулятор козла» в мультивселенной, Миядзаки зарабатывает респекты, NVIDIA обогнала Microsoft…Авторы «Симулятор козла» выпустили дополнение Multiverse of Nonsense, NVIDIA стала самой дорогой компанией в мире, Electronic Arts готовится выпустить Star Wars Jedi: Survivor на PlayStation 4 и Xbox One, в свежем метариале Game Informer разработчики Dragon Age: The Veilguard поделились подробностями о геймплейных механиках проекта, Хидэтака Миядзаки не допустит масштабных сокращений в рядах своей студии, 17-го сентября состоится всемирный запуск MMORPG Throne and Liberty.