В российских регионах компании, занимающиеся вывозом мусора, оказались на грани банкротства из-за финансовых трудностей.
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