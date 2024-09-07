Белоусов в поздравлении отметил высокие моральные качества танкистов на СВО

Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов во время обращения к танкистам в честь профессионального праздника выделил их способность к самопожертвованию и силу духа, демонстрируемую ими на полях сражений специальной военной операции.
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