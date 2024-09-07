Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 124 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Я не думаю, что начальник Генштаба генерал армии Герасимов или министр обороны Белоусов будут всем про наши планы все...МК: полковник Мат...
  • Светлана Зуева
    Можно шваркнуть где-нибудь рядышком с цыганами?Подпольщик Лебеде...
  • Бендер Задунайский
    Подпольщик Лебеде...

Белоусов в поздравлении отметил высокие моральные качества танкистов на СВО

Белоусов в поздравлении отметил высокие моральные качества танкистов на СВО

Глава Минобороны Российской Федерации Андрей Белоусов во время обращения к танкистам в честь профессионального праздника выделил их способность к самопожертвованию и силу духа, демонстрируемую ими на полях сражений специальной военной операции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх