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Рэперу VACÍO вручили повестку в военкомат

Рэперу VACÍO вручили повестку в военкомат

Скриншот видео Рэперу VACÍO (Николаю Васильеву), принимавшему участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, вручили повестку в военкомат, рассказал РЕН ТВ член Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Лобарев.

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