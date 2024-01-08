Рэперу VACÍO вручили повестку в военкомат

Скриншот видео Рэперу VACÍO (Николаю Васильеву), принимавшему участие в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, вручили повестку в военкомат, рассказал РЕН ТВ член Ассоциации Профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Лобарев.
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