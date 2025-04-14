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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Конте о борьбе за скудетто: «СМИ должны поблагодарить «Наполи» за сохранение интриги. Мы делаем что-то немыслимое и хотим до самого конца доставлять неприятности «Интеру»

Сегодня неаполитанский клуб обыграл «Эмполи» со счетом 3:0 в 32-м туре чемпионата Италии. «Наполи» идет вторым в турнирной таблице, набрав 68 очков, и отстает от «Интера» на 3 балла.

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