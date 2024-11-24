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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Бобруйске по инициативе ´Белой Руси´ стартовал проект ´Голос общества´.

В Бобруйске по инициативе ´Белой Руси´ стартовал проект ´Голос общества´.

Услышать каждогоЛенинская районная организация Бобруйска РОО ´Белая Русь´ запустила проект ´Голос общества´, в рамках которого на днях состоялся обстоятельный диалог с молодежью о роли волонтерства в современном мире.

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