Российские саперы рассказали о "зашкаливающем количестве" мин

Российские саперы активно проводят разминирование освобожденных территорий новых регионов России. Вместе с группой разминирования Первого армейского корпуса в путь отправился корреспондент "Известий" Александр Сафиулин.
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