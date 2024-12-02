Как-то зацепили подписчиков мои слова. Предлагают обратить внимание и на поведение самих горожан, которые своими действиями разрушают городскую инфраструктуру.
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Как-то зацепили подписчиков мои слова. Предлагают обратить внимание и на поведение самих горожан, которые своими действиями разрушают городскую инфраструктуру.