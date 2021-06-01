Главное к утру: поправки к закону "Об оружии", минимальный лимит на переводы СБП

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 июня: Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года.
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 1 июня: Госсовет Татарстана подготовил поправки к закону «Об оружии», в которых предлагается повысить возрастной ценз для его приобретателей до 21 года.
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