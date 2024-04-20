Аналитики допустили снижение цен на бензин на АЗС в России Алиса БронскаяСнижение цен на нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже может начать оказывать влияние на стоимость топлива на заправочных станциях.
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