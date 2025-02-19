Минобороны успешно испытывает первые учебно-тренировочные самолеты УЗГА

Первые два серийных учебно-тренировочных самолета УТС-800, переданные в 2024 году Минобороны РФ, приступили к программе испытаний, сообщил РИА Новости на международной выставке вооружений IDEX 2025 официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик и производитель самолета).
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