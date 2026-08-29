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ИБ-эксперт Гостев: ИИ-компании США хотят получить информацию о КИИ других стран

ИБ-эксперт Гостев: ИИ-компании США хотят получить информацию о КИИ других стран

Более 100 компаний, связанных с разработкой и применением искусственного интеллекта, включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic, 27 августа подписали открытое письмо с призывом усилить кибербезопасность.

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