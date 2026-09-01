Сентябрьский рубеж: как пережить смену сезонов без больничного

Первый месяц осени – традиционное время испытаний для нашего организма. Резкие суточные перепады температур, сокращение светового дня, возвращение из отпусков в офисы и учебные аудитории создают идеальные условия для атак вирусных инфекций и обострения хронических заболеваний.
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