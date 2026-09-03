Сбербанк поможет Wildberries и Ozon сохранить устойчивость

Помогать Wildberries и Ozon, чтобы маркетплейсы сохранили устойчивость после потери части мощностей будет Сбербанк, об этом 3 сентября глава банка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым