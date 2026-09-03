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Сбербанк поможет Wildberries и Ozon сохранить устойчивость

Сбербанк поможет Wildberries и Ozon сохранить устойчивость

Помогать Wildberries и Ozon, чтобы маркетплейсы сохранили устойчивость после потери части мощностей будет Сбербанк, об этом 3 сентября глава банка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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