МИЦ «Известия» и МАЕР проведут трансляцию парада Победы 9 мая

МИЦ «Известия» совместно с медиахолдингом МАЕР проведет 9 мая трансляцию парада Победы. Зрители смогут увидеть в режиме реального времени не только торжественное мероприятие, но и титры с ключевой информацией.
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