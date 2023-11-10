В Архангельске наградили лучших полицейских региона

Председатель областного Собрания Екатерина Прокопьева приняла участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, которое прошло в актовом зале Управления МВД России по Архангельской области.
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