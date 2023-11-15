Адвокат Карапетян объяснил изменения в приговоре экс-губернатору Фургалу

Адвокат Сергея Фургала, бывшего губернатора Хабаровского края, Михаил Карапетян заявил, что апелляционная инстанция отменила приговор Фургалу в части процессуальных издержек, и этот вопрос будет решаться в первую очередь.
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