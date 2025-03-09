Михеев забросил 14-ю шайбу в сезоне в матче с «Нэшвиллом». У него 4+2 в последних 6 матчах

Форвард «Чикаго» отличился в игре против «Предаторс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 30-летнего игрока стало 25 (14+11) очков в 62 матчах в текущем сезоне при полезности «+4».
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