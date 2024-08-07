Загнанные украинцы рвутся в Россию. Кто из них имеет шанс получить разрешение на въезд

© Petrov Sergey/Globallookpress После начала СВО множество украинцев ринулись в Европу. Однако очень быстро выяснилось, что там их никто не ждёт с распростёртыми объятиями: достойную работу не предлагают, учиться не дают.
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