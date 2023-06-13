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Зеленский заявил, что Россия продолжает пользоваться иностранными технологиями для производства ракет

Зеленский заявил, что Россия продолжает пользоваться иностранными технологиями для производства ракет

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что западные санкционные ограничения не мешают Российской Федерации пользоваться иностранными технологиями с целью изготовления ракет.

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