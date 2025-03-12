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Русская весна

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Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня

Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня

Украина может использовать 30-дневный режим прекращения огня, на который согласилась по итогам встречи с США в Саудовской Аравии, для перевооружения, особенно на фоне договоренности о немедленном возобновлении поставок вооружения со стороны США, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

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