Политолог рассказал, зачем Украине 30-дневное прекращение огня

Украина может использовать 30-дневный режим прекращения огня, на который согласилась по итогам встречи с США в Саудовской Аравии, для перевооружения, особенно на фоне договоренности о немедленном возобновлении поставок вооружения со стороны США, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.