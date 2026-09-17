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Царьград

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В Краснодаре 22 улицы остались без света из-за аварии на ЛЭП

В Краснодаре 22 улицы остались без света из-за аварии на ЛЭП

Днём 17 сентября часть Карасунского округа Краснодара осталась без электричества из-за аварийной ситуации.

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