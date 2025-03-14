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"Ведомости": Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин из-за проекта

"Ведомости": Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин из-за проекта

Счетная палата (СП) обратилась в Генеральную прокуратуру, поскольку министерство финансов осуществляло ненадлежащий контроль за реализацией двухэтапного проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений".

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