"Ведомости": Счетная палата пожаловалась в Генпрокуратуру и Минфин из-за проекта

Счетная палата (СП) обратилась в Генеральную прокуратуру, поскольку министерство финансов осуществляло ненадлежащий контроль за реализацией двухэтапного проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений".
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