Явка на выборах в Петербурге к 15:00 достигла 15,04%

В Санкт-Петербурге к 15:00 18 сентября в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва приняли участие 609 349 человек.
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