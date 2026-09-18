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Царьград

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Явка на выборах в Петербурге к 15:00 достигла 15,04%

Явка на выборах в Петербурге к 15:00 достигла 15,04%

В Санкт-Петербурге к 15:00 18 сентября в голосовании на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва приняли участие 609 349 человек.

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