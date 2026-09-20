Савельева на фоне слухов о разводе с Сафоновым заговорила об абьюзе и ссорах

Александра Савельева в личном блоге вновь завела тему отношений — и это на фоне разговоров о ее разводе с актером Кириллом Сафоновым.
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