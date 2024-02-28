Добрый Мир
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Добрый Мир

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Неудачный день для Байдена: Президенту США отказали дважды

Неудачный день для Байдена: Президенту США отказали дважды

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Globallookpress  Сегодня 1,5K прочитали Байдену нужны от Конгресса США законные полномочия для конфискации активов России, сейчас их нет, заявили в Белом доме.

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Комментарии
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Лев Добрый
СЕКС СИМВОЛ пиндо-сранцев США маразматик ДЖО дважды унижен в глазах американского народа, это непорядок товарищи!🤠😜👈😱
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21 час.

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