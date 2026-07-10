🧑⚕Директор мединститута КФУ объяснил причину дефицита врачей Директор «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им.
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🧑⚕Директор мединститута КФУ объяснил причину дефицита врачей Директор «Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им.