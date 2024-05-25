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Закон, порядок, государство

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Огневую поддержку штурмовым группам оказали российские артиллеристы группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Огневую поддержку штурмовым группам оказали российские артиллеристы группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении

Стрельба велась с закрытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами по замаскированным укреплениям и командным пунктам противника на пути дальнейшего продвижения наших групп.

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