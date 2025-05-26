В Госдуме раскрыли, на какие льготы могут рассчитывать многодетные в 2025 году

Многодетные семьи в 2025 году имеют право на ряд государственных выплат и льгот, направленных на поддержку семей с тремя и более детьми, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция партии «Единая Россия»).
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