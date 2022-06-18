Глава Рособрнадзора набросился на противников ЕГЭ: "Путаница в головах"

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в комментарии для ТАСС раскритиковал противников ЕГЭ. Он заметил, что говорить об этом сейчас, когда обсуждается выход России из Болонского процесса, неуместно, поскольку одно никак не связано с другим.