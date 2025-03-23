Трое в балаклавах разбили окна «БМВ» координатора «Русской общины» во Всеволожске. В полицию Всеволожска ночью 22 марта обратился 41-летний координатор движения «Русская община».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Трое в балаклавах разбили окна «БМВ» координатора «Русской общины» во Всеволожске. В полицию Всеволожска ночью 22 марта обратился 41-летний координатор движения «Русская община».